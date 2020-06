Libre Immo | Le dossier

Châteaux belges et français ne se ressemblent pas. Leur prix non plus, comparativement plus élevé chez nous que dans l’Hexagone. La Belgique possède trois milliers de châteaux sur une zone plus étroite que l’Aquitaine. La France en détient 60 000 et est le plus grand pays d’Europe.

En deux lignes, tout est dit ou presque. Ce pourrait être une question pour le Bac Outre-Quiévrain, que les jeunes de cette année ne passeront pas, chose historique s’il en est. Les châteaux le sont aussi, historiques, souvent du moins et surtout dans l’Hexagone. Les Français n’ont d’ailleurs pas leur pareil pour mettre en avant tous les faits militaires qui se déroulèrent dans leurs vieux murs, ou pour situer de grands personnages dans ces façades assaillies par le temps à défaut de vrais ennemis.