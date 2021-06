Libre Immo | Le dossier

Ce n’est jamais très amusant de devoir payer un précompte immobilier sur un bien dont on tire des revenus ou dont on peut déduire les frais qu’il suppose. Mais quand on ne peut faire ni l’un ni l’autre parce qu’on occupe soi-même son logement à titre privé, c’est encore pire. "C’est sûr, mais il est normal de taxer les propriétés, tant celles qu’on occupe que celles que l’on met en location. Et nécessaire, sachant que cet impôt, qui représente le gros des revenus des communes, les fait fonctionner", indique le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot, la fédération royale du notariat belge.