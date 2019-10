Un rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi 31 octobre 2019 dans notre supplément immobilier et sur notre site : la Libre Eco dévoile les prix de l'immobilier dans plus de 600 quartiers des 19 communes de Bruxelles.



Grâce à notre carte interactive, vous pourrez dès demain découvrir le prix au m² d'une maison ou d'un appartement, rue par rue. Le tout basé sur les données les plus récentes de la Société Royale de Géomètres-Experts immobiliers.

© Libre Eco