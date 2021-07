Les prix des logements dans la zone euro ont augmenté au premier trimestre de cette année au rythme le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 2006. Selon les chiffres publiés jeudi par l'office européen des statistiques Eurostat, le prix moyen d'une maison à vendre a augmenté de 5,8 % par rapport au premier trimestre 2020. Dans toute l'Union européenne, les prix des logements existants et neufs ont augmenté en moyenne de 6,1 %. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le troisième trimestre de 2007. En Belgique, selon Eurostat, l'augmentation a été de 6,7 %.

Le Luxembourg est l'État membre de l'UE où les prix des logements ont augmenté le plus rapidement. Selon Eurostat, l'augmentation annuelle était de 17 %. Le Danemark, la Lituanie, la République tchèque et les Pays-Bas figurent également parmi les pays de l'UE où les prix des logements ont le plus augmenté. Seule Chypre a connu une baisse.

Les prix des logements dans les pays de la zone euro devraient avoir encore augmenté au deuxième trimestre. Les chiffres du premier semestre 2021, publiés jeudi matin par la Fédération royale des notaires de Belgique (Fednot), montrent qu'une habitation moyenne en Belgique coûte 289 456 euros. C'est une augmentation de 4,5 % par rapport à la moyenne pour toute l'année 2020.