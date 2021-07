Prix et transactions records : pourquoi l'immobilier est-il en surchauffe ? Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock En Wallonie comme à Bruxelles, selon les types de biens, la hausse s’échelonne entre +0,7 et +2,9 %.

L’activité a fait un impressionnant bond en avant, plus particulièrement en Flandre (+16,1 % par rapport à 2019) et en Wallonie (+19,4 %), moins à Bruxelles (+8,8 %). Il y a deux ans encore, les candidats-acheteurs avaient le loisir de réfléchir, de se faire conseiller par des parents ou des professionnels, de négocier le prix… “Aujourd’hui, le vendeur donne ses conditions et c’est à prendre ou à laisser, indique Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des notaires, ce qui oblige les candidats à se positionner sans beaucoup de recul.”