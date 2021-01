Projet d'Immobel au Sablon : “À bonne échelle, le projet Lebeau est trop haut, invasif, écrasant”, alertent les comités de riverains Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Comité Lebeau Sablon Le projet Lebeau d’Immobel, vu de la rue des Minimes, mais replacé dans l’environnement du Sablon “à bonne échelle” par le comité Lebeau Sablon qui s’y oppose.

Le programme d’Immobel qui envisage la démolition de l’îlot à l’exception de l’ancien hôtel Central Téléphonique, est mixte, comprenant 207 logements, 150 studios meublés, 8 500 m² de bureaux et 1 700 m² de commerces, pour un total de 41 000 m², sur 6 niveaux de parkings (385 emplacements, dont 160 publics). Mais “ n’y sont associées aucune fonction collective, sociale et culturelle”, lui reproche le Comité Lebeau Sablon. Et pourquoi démolir à tous crins ?