Conception, implantation technique, qualité des matériaux, suivi individuel et rapport qualité/prix... En matière de cuisines équipées, The Kitchen Company se positionne comme le partenaire idéal des promoteurs immobiliers, tant sur le plan de la qualité que du design. Le point avec Stéphane Evrard, CEO de l’entreprise.

Stéphane Evrard, vous venez de développer un nouvel outil digital améliorant l’expérience client de façon étonnante. De quoi s’agit-il ?

Stéphane Evrard © The Kitchen Company



Il s’agit d’un grand écran tactile de 55 pouces permettant de se plonger virtuellement dans une cuisine. On peut y modifier tous les composants (meubles, matériaux, couleurs...) et, qui plus est, mieux apprécier ses choix de styles, les harmonies de couleurs et de matières dans un visuel hyper réaliste. Cela permet de juger de la pertinence ou non du projet. Cet outil 3D et haut-de-gamme a, en outre, été développé spécialement pour nous par une jeune entreprise spécialisée dans l’imagerie de synthèse et les nouvelles technologies numériques. Il offre une expérience ludique et vivante, comme jamais cela n’a encore été fait auparavant.

A qui vous adressez-vous précisément ?

Depuis nos débuts, il y a 22 ans, nous collaborons avec les promoteurs immobiliers pour la conception de cuisines à destination de projets immobiliers d’habitations neuves ou de rénovations.

Vous proposez aujourd’hui trois lignes de cuisines.

Oui, tout à fait... La première, K-one, est composée de modèles design, bien ancrés dans notre époque, alliant design et fonctionnalité. La deuxième, K-smart, combine technologie et haut niveau de personnalisation. La gamme K-select, enfin, est constituée de cuisines haut de gamme pour satisfaire les plus exigeants. Cet aménagement sur-mesure, entièrement personnalisé, est réalisé par des artisans renommés.

Vous êtes le seul du marché à vous adresser presqu’exclusivement aux promoteurs. Quelle en est la plus-value pour le client ?

Nous proposons une combinaison assez unique de cuisines et des services à l’adresse des professionnels de l’immobilier, ce qui nous a permis de nous forger une expérience solide dans ce domaine particulier. Notre interlocuteur est accompagné à chaque étape du process. Nous sommes spécialisés dans l’approche B2B : nous réfléchissons de façon étroite avec le client aux solutions optimum, à plus forte raison dans un marché en pleine mutation. En effet, les superficies des logements neufs se réduisent sans cesse (nous sommes passés d’une surface moyenne de 124 m² en 1999 dans les foyers belges à 94 m² fin 2016). De plus, d’ici 2030, 470 000 logements supplémentaires seront nécessaires. Tout cela impose des surfaces plus limitées, y compris pour la cuisine. Notre rôle est d’apporter aux promoteurs des solutions intelligentes pour qu’ils puissent équiper leurs projets de cuisines fonctionnelles et esthétiques.

De quelle façon intervenez-vous à chaque étape du process ?

Au départ, un commercial Key Account Manager guide nos clients-promoteurs dans leurs choix afin qu’ils s’intègrent dans la philosophie de leur projet et cadre avec leur budget. Un architecte d’intérieur accueille et conseille ensuite les clients-acquéreurs dans leurs choix de style, matières et couleurs, afin que la cuisine corresponde entièrement à leur personnalité et à leurs goûts et, là aussi, dans le respect de leur budget. Un coordinateur de projet supervise ensuite toute la mise en place, l’organisation, la coordination et le suivi sur chantier. Il sera l’unique point de contact jusqu’à la réception du projet. En conclusion, nous assurons le suivi commercial et l’installation de leurs cuisines jusqu’à réception par l’acquéreur.

La relation à long terme fait également partie de vos priorités.

En effet, notre expertise repose sur une approche profondément orientée vers l’expérience et la satisfaction client, mais aussi la collaboration et la recherche de l’excellence dans une optique à long terme. Ce sont ces valeurs qui nous ont permis, année après année, de grandir sur de réelles bases solides.

Vous comptez également vous diversifier à court terme ?

Exactement... Après les cuisines, nous allons proposer prochainement des dressings et placards. Cette diversification de nos activités nous permettra d’offrir en promotion immobilière un service complet en matière d’aménagement intérieur. Le but étant que le promoteur puisse s’appuyer sur nous en toute confiance pour concevoir et installer des cuisines, placards et dressings sur mesure.

Vous fourmillez encore de projets.

Oui, en effet... Nous sommes les seuls à nous adresser presqu’à 100% à un public de professionnels et nous ambitionnons aujourd’hui de devenir un acteur national. Pour nous en donner les moyens, nous allons ouvrir prochainement quatre nouveaux espaces d’exposition dans le même style que notre show-room de Rhode-Saint-Genèse : des lieux uniques, de caractère, qui se démarquent des show-rooms classiques. Il s’agit de se rapprocher visuellement davantage d’architectes d’intérieur que de cuisinistes. Depuis 2002, nous nous situons dans une ancienne usine à papier et carton. Un site plein de magie, qui nous inspire chaque jour pour concevoir les projets les plus créatifs.