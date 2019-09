SUIVANT L’EXPLOSION DU COWORKING et l’arrivée d’acteurs comme WeWork, Spaces ou Silversquare, de nouveaux entrants digitalisent des pans de l’immobilier ouvrant la voie à d’autres manières d’occuper l’espace. Pour Idriss Goossens, fondateur de la fédération Proptech Lab, qui réunit 135 start-up et emploie 1850 personnes, la prochaine vague similaire au succès du coworking sera celle du coliving.

"Combiner ‘live and work’est une tendance de fond", affirme-t-il. "Il ne s’agit pas seulement de mètres carrés et de payer moins cher son loyer, mais bien de bénéficier d’une panoplie de services : conciergerie, plateforme de mise en réseau des utilisateurs, etc. La flexibilité proposée répond à un besoin grandissant. C’est une nouvelle façon de vivre. L’aspect communautaire y est central."