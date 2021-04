Libre Immo | Le dossier

Briuxelles est ceinturée du nord jusqu’à l’ouest par une série de communes qui sont entrées l’an passé dans la catégorie des endroits où les Bruxellois ne rechignent plus à aller se balader pour dénicher, qui sait, le nid dont ils rêvent. On parle ici de Grimbergen, Meise, Wemmel, Zellik, Grand-Bigard et Dilbeek. Une série de lieux où, que l’on parle d’appartements ou de maisons, les prix ont grimpé de quelque 10 % en 2020.

Le résultat d’une fuite vers les zones calmes et verdoyantes de la périphérie, en raison de la crise sanitaire ?