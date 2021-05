Déménager seul…

Le déménagement devient clairement plus abordable quand on retrousse ses manches. Première mission? Les cartons! On fait appel aux amis, à la famille, on récupère des boîtes ayant déjà servis ou encore des boîtes gratuites de supermarché. La location d’une camionnette est également un poste inévitable : on peut essayer de s’en procurer une à prêter ou on opte pour la location à la (demi-) journée. Comptez entre 60 et 200€. « Chez Century 21 Benelux, nous avons lancé un test qui permet de mettre une camionnette à disposition des clients pour déménager! », explique Kim Ruysen. Vient ensuite le monte-charge, à moins d’emménager au rez- de -chaussée ! Il se loue entre 100 et 150 € / heure. Il est aussi judicieux de contacter la commune afin de réserver un emplacement de parking pour que le lift puisse stationner. Cette réservation entraînera un coût de 80€.

En étant efficace et bien organisé, un tel déménagement pourrait engendrer un budget total allant de 250€ à 450€.

© Century 21

… ou accompagné.

Pas l’envie ou pas le temps de ficeler son déménagement en solo? La solution confortable est de faire appel à un professionnel, soit une agence de déménagement qui prendra en charge toute l’organisation logistique. Option bien plus onéreuse mais il est possible d’éviter une dépense excessive si tout est bien cadenassé au préalable. De multiples facteurs déterminent le coût de votre déménagement et sont souvent omis par de nombreuses entreprises pour faire gonfler la facture. Première mission? Demandez des devis! Pas un, pas deux, mais plusieurs devis afin de mettre les différentes entreprises en concurrence. Il est opportun de bien analyser l’offre de services et de ne pas s’arrêter seulement au prix final. Vérifiez bien les conditions : quels services sont inclus (par exemple, mise en carton et déballage) et les déplacements et assurances sont-ils compris dans le prix ? Bon à savoir, certaines boîtes travaillent au mètre carré, d’autres facturent en fonction du volume déménagé ou encore sur base d’un tarif à l’heure. Optez pour le plus avantageux dans votre cas de figure. En été ou en hiver? Le prix n’est pas le même! Vous déménagez en basse saison (en hiver) ? Dans ce cas, votre déménagement vous coûtera un peu moins cher. Si vous faites appel à une société de déménagement, choisissez de préférence une date en semaine. Le prix sera également moins cher. En fonction des services souhaités, un déménagement par un professionnel peut se chiffrer entre 1000 à 2000€ la journée.

Chaque déménagement est unique et que l’on choisisse l’option seul ou accompagné, à cela s’ajouteront d’autres dépenses inévitables : la caution de votre logement en cas de location, la commission de l’agence immobilière en cas d’acquisition, la réinstallation de votre forfait TV-Internet-téléphone, la redirection du courrier vers votre nouveau logement,… Un déménagement, ce n’est pas rien!

www.century21.be