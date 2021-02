Quelles sont les trois communes les plus chères de Bruxelles... et de Belgique ? Immobilier Patrick Dath-Delcambe

Avec une flambée des prix globale de 7,3 % contre 5,4 % en Wallonie et 5,1 % en Flandre, une maison à Bruxelles coûte désormais 440 000 euros. Ce chiffre est toutefois à prendre avec précaution : environ 37 % de l’immobilier résidentiel de la Région bruxelloise concerne des maisons, l’évolution du prix des appartements étant dès lors plus pertinent pour mesurer au plus juste l’évolution du coût du logement.