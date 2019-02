La population augmente dans le Brabant wallon ces dernières années. La Jeune Province voit les habitations pousser un peu partout et attire, surtout dans la partie ouest et sud, les jeunes ménages bruxellois séduits par des prix moins prohibitifs que dans la capitale. Les personnes âgées, soucieuses de se rapprocher des centres urbains et de leurs facilités, délaissent des villas devenues moins séduisantes en raison de leur éloignement et de leur coût d’entretien.

Nivelles n’échappe donc pas à ce phénomène puisqu’elle comptera bientôt 30 000 habitants. Ce n’est pas l’espace qui manque pour accueillir ces nouveaux aclots, notamment en raison des nombreux chancres que la ville souhaite reconvertir.

(...)