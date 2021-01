Libre Immo | Le dossier

La société de promotion immobilière cotée Atenor est connue pour implanter ses projets au bord de l’eau, mais aussi, et de plus en plus, aux abords d’une gare. C’est le cas des Grands Prés à Mons, de La Sucrerie à Ath, voire du Port du Bon Dieu à Namur, quoique ce dernier en soit un peu plus éloigné. À Bruxelles, Atenor est aux commandes du projet du CCN (Centre de Communication Nord, 90 000 m² de bureaux, 10 000 m² de commerces et 30 000 m² de logements) avec ses partenaires AG Real Estate et Axa Investment Managers dans le quartier Nord, tandis qu’au Midi, il fait du sur-place depuis 2008 avec son projet Victor (17 800 m² de logements, 72 500 m² de bureaux et 4 000 m² de commerces et équipements).