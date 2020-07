Libre Immo | Le dossier Réponse à la crise du logement pour certains, remède à la solitude ou projet écologique pour d’autres, l’habitat groupé prend aujourd’hui racine dans des fermes wallonnes, comme dans des bâtiments industriels bruxellois.

Durable avec une vocation sociale, à finalité culturelle ou spirituelle, l’habitat groupé a pris différentes formes en Belgique depuis son explosion post-mai 68. "Dans les années 1970, il s’agissait souvent d’habitat communautaire dans un seul lieu avec une majorité d’espaces en communs et quelques espaces de repli individuels. Dans les années 1980-1990 ont fleuri les premiers habitats groupés autogérés où chacun disposait de son propre logement", introduit Thierry De Bie, chargé de mission au sein de l’ASBL Habitat et Participation. "On a ensuite vu apparaître des projets à la pointe au niveau écologique dans la foulée des accords de Rio de 1992. Enfin, la troisième vague est celle de l’habitat solidaire. L’initiative ne provient plus seulement de familles, mais également d’ASBL et de pouvoirs publics."