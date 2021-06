Libre Immo | Le dossier

Voici quelques années, Pascal Dumont, architecte d’intérieur, a racheté l’hôtel de Warzée (XVIIIe siècle), place Saint-Jacques, à Liège. Depuis, il n’a cessé de le restaurer avec le plus grand soin, faisant appel à des artisans tous plus talentueux que les autres. Et, comme si cela ne suffisait pas, il décide également de racheter la tour médiévale d’Izier datant de 1350.