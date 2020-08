La participation de Leasinvest dans Retail Estates lui coûte cher. Mais pas à la base du portefeuille...

Jeudi, lors de la présentation des résultats de la SIR Leasinvest, il a surtout été question… de la SIR Retail Estates. Il faut dire que cette société d’investissement immobilière est un des actionnaires de référence de la seconde, avec 10,7 % du capital. Or, depuis le 1er janvier, le cours de Bourse de Retail Estates, investie, comme son nom l’indique, dans des espaces commerciaux, a chuté de 33 %. "C’est sûr que si on avait su, on aurait vendu, sourit Michel Van Geyte, CEO de Leasinvest, en marge de la présentation des résultats. Mais c’est ça aussi, la Bourse."