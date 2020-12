Libre Immo | Le Zoom

La campagne à la ville. Bien sûr, le caractère campagnard de Rhode-Saint-Genèse s’amenuise mais la commune à facilités de la banlieue sud de Bruxelles a réussi à conserver plusieurs sites qui rappellent ce passé, ce qui fait d’ailleurs toujours son charme et attire nombre d’amateurs désireux de s’y installer. Plusieurs fermes brabançonnes ont été protégées, comme les fermes Hof ten Berg, Hof te Kreftenbroek, Hof te Rode ou encore l’ancienne ferme abbatiale de Sept Fontaines et le moulin à eau. Les fermes Sainte-Gertrude, de Revelingen et Sainte-Anne sont autant de sites dédiés encore à l’agriculture et à l’élevage.