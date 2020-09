L'entreprise Valbesina rafle la mise. Celle-ci, au sein de laquelle sont associées les sociétés BESIX, VALENS et In Advance, s'est vu attribuer, courant mai 2020, le contrat de construction du RTBF Media Square pour un montant avoisinant les 100 millions d'euros.

Ce nouveau pôle média, d'une surface brute de 65.000m² où seront installés deux bâtiments - un immeuble principal de 6 étages et un second dédié à la logistique - s'intégrera dans le projet de transformation du quartier Reyers. Les travaux ont commencé à la fin de l'été et devraient être achevés au cours du premier semestre 2023.

“Le groupe BESIX est très fier de participer à la construction du RTBF Media Square. La RTBF disposera à l’avenir d’un bâtiment de grande qualité, à la fois fonctionnel et confortable. Nous sommes par ailleurs heureux de la qualité de la collaboration mise en place pour ce projet avec nos partenaires Valens et In Advance”, a annoncé Mark Beyst, Directeur BESIX Flandre & Bruxelles.

BESIX n'en est pas à son coup d'essai dans le quartier. En effet, il y a 40 ans, Vanhout, une filiale du groupe belge, s'était chargée de la construction de la célèbre Tour Reyers qui domine le quartier et permet la diffusion de la RTBF et de la VRT.