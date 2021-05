Contrairement à sa voisine Ixelles, pourtant bien moins étendue, Uccle possède peu de places publiques et Saint-Job est certainement la plus grande. Propice aux évènements festifs (foire, patinoire, matchs de foot sur grands écrans…), elle accueille un marché très prisé tous les lundis. Et, surtout, regorge de commerces de proximité, magasins bio, boucher, boulanger, et de plus grandes enseignes comme un Proxi Delhaize. "", note Luc Bidaine, propriétaire du magasin Espace Photo et président de l’association commerçante Saint-Job Village créée en 2012.