ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme, 30m² pour presque un million d'euros, la construction d'une usine Tesla ralentie par des fourmis et un abri déguisé en botte de foin en Angleterre.

> Un studio de 30 m² en vente à près de 1 million d'euro

Situé au 3e étage sans ascenseur d’un immeuble en pierres de taille et briques, le studio bénéficie d'un emplacement exceptionnel, sur le Champ-de-Mars à deux pas de la Tour Eiffel. D'une surface de 30 m², le studio a été mis en vente à 945.000 euros (frais d’agence compris), soit un prix au m² de 31.500 euros.

La raison de ce prix hallucinant? Une demande qui explose. Dans ce marché en pénurie de logements, les vendeurs demandent donc le prix le plus élevé possible pour les biens. Ajoutez à cela le profil de Paris, une ville qui attire chaque année des millions de touristes. Et vous obtenez des prix qui peuvent atteindre 20.000 ou 30.000 euros le m² si le bien est exceptionnel.

L’annonce a depuis été retirée sans trouver d'acquéreur.

> La construction d’une usine Tesla ralentie par... les fourmis

Le constructeur de l'usine Tesla, qui doit ouvrir une usine près de Berlin en 2021, a commencé jeudi à défricher le site mais il risque de prendre du retard... Le géant américain doit en effet préserver la faune sur ordre des autorités locales et est désormais entré dans une course contre la montre car cette autorisation risque de prendre du temps.

Le fabricant automobile doit déterrer de nombreuses colonies de fourmis à l’aide de "pelles et de petits excavateurs" pour les relocaliser plus loin. Tesla a également promis d’accrocher 400 nichoirs dans la région, car la déforestation privera un certain nombre d’oiseaux de leurs nids.

La région attend beaucoup de l’arrivée de Tesla qui a promis des milliers d’emplois de qualité, tout en bénéficiant en retour d’avantages en nature comme des subventions publiques ou encore un prix de l’immobilier plus bas que le marché.

> Un abri en chaume déguisé en botte de foin

Une cabane au toit de chaume a été réalisée par deux artistes, Heather et Ivan, qui dirigent ensemble le Studio Morison. Installée dans la réserve naturelle de Wicken Fen, en Angleterre, la structure est une sculpture trompeusement grande, conçue pour ressembler aux meules de foin qui ont été trouvées dans cette partie de l'Angleterre.

La forme et les proportions sont basées sur un style traditionnel de foin avec un sommet conique. Deux petites ouvertures sur le côté permettent aux marcheurs d'entrer dans l'abri pour s'y reposer ou réfléchir.