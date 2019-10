ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme, les millions de Notre-Dame, une fraude à l'appartement et des bureaux nouvelle génération.

> 100 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris

La famille Pinault avait annoncé un don de 100 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est chose faite avec la signature d'une convention entre Pinault père et fils et Mgr Michel Aupetit, concrétisant leur promesse de dons de 100 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris.

En pleine forme, François Pinault a plaisanté avant d'apposer sa signature sur les documents: "Désolé, monseigneur, j'ai oublié mon carnet de chèque".

A ce jour, la Fondation Notre-Dame a obtenu, entre le 17 avril et le 30 septembre, 380 millions d'euros (dons déjà reçus et promesses qui seront "concrétisées").

> La Ville de Berlin critiquée pour le rachat de 6.000 logements

Les autorités berlinoises ont été vivement critiquées après l'annonce de rachat de quelque 6.000 logements. La capitale allemande avait vendu ses habitations il y a 15 ans, dans un contexte d'envolée des prix de l'immobilier.

Pour racheter ces anciens logements sociaux, construits entre les années 60 et 90, la Ville va devoir dépenser 920 millions alors qu'en 2004 elle avait cédé ce parc pour 405 millions d'euros, selon les médias allemands.

A l'époque, Berlin cherchait à réduire la dette colossale accumulée par la Ville depuis la Réunification mais entre temps, la capitale est devenue "the place to be" et a énormément gagné en attractivité. Résultat: les loyers ont doublé au cours des dix dernières années et il devient difficile pour certains habitants de trouver un logement.

> Un projet de bureaux "nouvelle génération" à Leudelange

La société de promotion immobilière ATENOR a conclu un accord portant sur la réalisation d'un projet immobilier de bureaux "nouvelle génération" répondant à la demande spécifique du marché luxembourgeois.

Le site est localisé dans une des zones d’extension économique de la Ville de Luxembourg. Les immeubles d’une surface totale hors-sol approximative de 16.000 m² seront reliés entre eux afin de permettre une plus grande flexibilité et communication pour une occupation multi-locataires ou pour un occupant unique.

> Des Chinois se marient et divorcent 23 fois pour des appartement

Une fraude à l'appartement a été découverte en Chine. Onze Chinois d'une même famille se sont mariés et ont divorcé entre eux 23 fois en un mois, afin d'obtenir ... des appartements de l'Etat.

Dans une province de l'Est, des Chinois étaient menacés d'expropriation à la suite de travaux d'aménagement. En compensation l'Etat offrait un appartement de 40 mètres carrés à toute personne concernée par ses difficultés. Le hic, c'est que pour profiter de "cette bonne affaire", il suffisait d'être marié à une personne habitant la région. De nombreuses personnes se sont donc rabibochés afin de profiter des biens immobiliers gratuits.

Au total, 11 personnes, dont des cousins et des frères et soeurs, ont conclu 23 mariages et divorces "imaginaires", a indiqué le Global Times, citant la police locale.