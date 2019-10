ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme, le prix des séniories en Wallonie, le projet bruxellois Drohme recalé, trois architectes primés

> En cinq ans, le prix des séniories wallonnes a explosé

Au cours des cinq dernières années, la hausse nominale des prix en maison de repos a atteint, en Wallonie, 26,4 % en moyenne et même 32,1 % dans le secteur privé, soit nettement plus que l’inflation (8 %) pour la même période, établit une analyse de la fédération des CPAS wallons reprise par Belga.

Pour la fédération, l’explosion des prix découle, entre autres, de la hausse des prix de l’immobilier et du foncier ; d’un rattrapage par rapport à la baisse des prix en termes réels de 1998 à 2003 ; du renforcement des normes architecturales et du niveau d’équipement plus élevé ; mais aussi de la montée en puissance des grands groupes, vraisemblablement catalysée par la faiblesse des taux d’intérêt et la dissociation de la propriété et de la gestion. Pour y faire face, elle avance différentes pistes, dont le développement des services à domicile et des formules d’accueil alternatif ; le relèvement des pensions minimales et de l’Apa (allocation d’aide aux personnes âgées), ou encore le soutien aux maisons de repos publiques moins onéreuses.

> Le permis d’urbanisme de Drohme annulé par le Conseil d’État

L’ancien Hippodrome d’Uccle-Boitsfort pâtit d’un nouveau rebondissement dans le vaste chantier de réaffectation dont il fait l’objet. Le Conseil d’État a, en effet, annulé le permis d’urbanisme qui lui avait été octroyé en décembre 2018, déplore la société éponyme qui porte le projet dans un communiqué. “Cette annulation retarde à nouveau la possibilité d’entamer les travaux nécessaires pour enfin finaliser la nouvelle vie de l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort et faire émerger la totalité du projet Drohme Park.” En cause ? La réorganisation et l’amélioration d’un parking destiné tant aux visiteurs de la Forêt de Soignes qu’à ceux qui viennent sur le site de l’Hippodrome, qui n’est pas compatible avec l’affectation prévue au plan régional d’affectation du sol puisque la zone est actuellement classée en zone forestière. “À ce stade, Drohme prend acte de cette décision, analyse les conséquences de cette annulation et met tout en œuvre pour maintenir au mieux toutes les facilités actuelles d’accueil et de parking au sein du site.”

> Phicap rachète le bureau de conseil Amirato

Mi-octobre, le gestionnaire immobilier bruxellois Phicap a acquis Amirato, bureau de conseil en immobilier et en construction basé à Sint-Stevens-Woluwe. Fondé en 2009, Amirato “bénéficie d’une large expérience dans les secteurs de soins de santé, de l’enseignement, du développement urbain et de l’hébergement”, précise Phicap dans un communiqué. Il occupe 13 personnes et a apporté son expertise à des projets de référence tels que le Chirec, les Cliniques Universitaires Saint-Luc 2025, l’UZLeuven “Enfant, femme et hérédité” et la Banque nationale de Belgique. Depuis une bonne année, les deux entités collaborent sur certains dossiers. Les voilà réunis sous le même pavillon. À noter que, dans un premier temps, Amirato et Phicap continueront d’opérer sous leurs noms et dans leurs locaux respectifs.

> Le chiffre : 3

Trois architectes du bureau namurois SIA Architects, par ailleurs également basé au Grand-Duché de Luxembourg, remportent le premier prix du BIM Contest 2019, organisé par Polantis et BIMObject France à Paris. Ils ont été sélectionnés au même titre que dix autres nominés parmi 82 projets en compétition.