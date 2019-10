> HSBC France va déménager son siège historique des Champs-Elysées

HSBC France a annoncé vouloir déplacer son siège social historique, situé actuellement sur l'avenue des Champs-Elysées, pour un site voisin et renforcer son implantation dans le quartier d'affaires de La Défense à Nanterre. Elle compte s'installer au 38 avenue Kleber, à environ 500 mètres de son siège actuel, situé au numéro 103 de la célèbre avenue parisienne et au 15 rue Vernet, d'ici fin 2020.

Ce nouvel emplacement accueillera "principalement les activités commerciales pour les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels, les particuliers et la banque privée, ainsi que les activités de marchés", est-il précisé.

En 2010, HSBC France avait vendu pour un montant de 400 millions d'euros ces bâtiments à un Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) constitué pour la transaction. Ils abritaient depuis 1922 le siège du Crédit commercial de France (CCF) racheté en 2000 par le groupe britannique.

L'avenue des Champs-Elysées fait actuellement l'objet d'un projet de transformation à horizon 2024, année où Paris accueillera les Jeux olympiques, entraînant une flambée des prix immobiliers.

> Le château Van Rivieren aux enchères

Le SPF Finances annonce la mise aux enchères du château Van Rivieren de Gelrode (Brabant Flamand) le 11 décembre 2019 au sein du bâtiment de Finshop Bornem. La mise à prix est de 1 million d’euros.

Quelques jours après la vente du château Jolimont de Boitsfort qui a rapportée une jolie somme à ses propriétaires, le SPF Finances va lui aussi mettre aux enchères un château confisqué.

Le domaine du château Van Rivieren s'étend sur plus de 10 hectares avec de nombreux espaces verts. Ces dernières années, la propriété était utilisée comme bed and breakfast et comme lieu de séminaire. Elle compte un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages et un grenier.

Les éventuels acheteurs intéressés peuvent visiter le château les 19 et 28 novembre et le 7 décembre 2019.

> Un nouvel observatoire au 102e étage de l’Empire State Building

Dans leur tour des incontournables de Big Apple, les touristes font généralement escale au 86e étage de l’emblématique Empire State Building (443 m) pour admirer une vue à 360 degrés sur New York.

© Empire State



Désormais, ils pourront prendre encore plus de hauteur en grimpant jusqu’au 102eétage (381 m), où un nouvel observatoire vient de faire peau neuve. Ouvert au public depuis le 12 octobre et composé de 24 fenêtres de 2,5 m de haut, il consiste en une plateforme d’observation fermée, climatisée et accessible par tous les temps offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Sa construction a débuté en janvier 2019 dans un “cocon” suspendu, une structure d’échafaudage circulaire de pointe, la plus élevée du genre à New York.