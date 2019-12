ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme : des villas mauriciennes pour 12 millions d'euros, une église inhabituelle prend de la hauteur et la démolition du siège RTL remplacé par un bâtiment en bois.

> Sur l’île Maurice, des hôteliers vendent des villas à plus de 12 millions d’euros

A l’île Maurice, le groupe One & Only a construit 52 villas de luxe à la place d'un ancien terrain golf.

Le prix peut grimper jusqu'à 13 millions de dollars (12,38 millions d’euros) pour des villas de 758 m² sur 3000 m² de terrain. Les plus petites unités (280 m² sur 1000 m² de terrain) sont en vente à 2,5 millions de dollars. L’immobilier mauricien n’atteint habituellement pas ces sommets mais le pari semble être réussi puisque ces villas ont trouvé écho auprès d'acheteurs sud-africains, américains et français qui connaissent la marque. "Nous avons vendu une douzaine de villas par bouche-à-oreille. Les plus chères sont parties les premières, parce qu’elles ont une vraie plage et sont en pleine propriété face à la mer", se réjouit Hugues Jannet, directeur des maisons privées du One & Only.

> Une église "gratte-ciel" à Hong Kong

A Hong Kong, une église inhabituelle a vu le jour. La "Wesleyan House" est une tour de 21 étages, surmontée d'une chapelle avec vue sur la ville et son port. L'église, d'une surface équivalent à 11.000 mètres carrés, est située sur un petit terrain de 800 mètres carrés au coin de deux routes principales. En raison de la petite taille du site, toutes les fonctions de l'église, y compris le sanctuaire, les chapelles, la salle de culte et les bureaux, sont empilées verticalement dans la tour.

Bien que le bâtiment soit un gratte-ciel, le groupe Rocco Design Architects a essayé de maintenir le sentiment d'une église tout au long. "L'ambiance religieuse est maintenue dans toutes les parties publiques de la tour grâce à une utilisation cohérente de la palette de matériaux et un thème spatial de flux et d'étreinte", a expliqué Rocco Design Architects

© Rocco Design Architects



> Un immeuble en bois à place du siège RTL France

Plus d'un an, après le déménagement de la rédaction, le siège de RTL a été démoli. Il sera remplacé par un immeuble de bureaux en bois "bas carbone" de sept étages, culminant à 25 mètres de haut. C’est le projet inédit, baptisé "Bayard" (du nom de la rue où se trouve le bâtiment), que s’apprête à lancer l’agence Axel Schoenert Architectes en partenariat avec Nexity.

La livraison de cet ensemble immobilier de 8.400 m² est prévue pour fin 2020, le chantier d’une construction bois ayant une durée un peu plus courte par rapport à un chantier classique. En revanche, le coût des travaux est "10% plus cher" selon l’architecte.