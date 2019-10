> Végétalisé, un bunker de l’époque nazie va devenir un hôtel

La ville d'Hambourg a décidé de donner une nouvelle vie à l’un des huit immenses bunker hérités de l’époque nazie. En l'occurence la tour n°4, connue sous le nom de Bunker Saint Paul. A l'époque, ces constructions servaient pour se défendre contre les raids aériens alliés que d’abri aux habitants.

L’endroit qui a abrité près de 25.000 personnes pendant la guerre accueillera finalement d’ici 2021 un hôtel de 136 chambres à son sommet, grâce à la transformation de la chaine espagnole NH Hotel, d'ici 2021. La chaine dispose déjà de deux hôtels en Allemagne qui exploitera les lieux sous l’enseigne nHow.

C’est une association locale de bénévoles baptisée Hilldegarden qui va se charger de la végétalisation des lieux. Pas moins de 4700 arbustes, plantes et arbres poussent actuellement dans des pépinières en attendant d’être plantés dans le jardin qui sera ouvert au public. Ici comme pour d’autres complexes hérités de l’époque nazie, toute la question consistera à mêler aussi respectueusement que possible équipement festif et lourd passé.

> Xior augmente son capital de plus de 200 millions d'euros

La société immobilière réglementée (sir) Xior, spécialisée dans le logement pour étudiants, a réalisé une augmentation de capital de 205,7 millions d'euros via l'émission de près de 4,8 millions de nouvelles actions, a-t-elle annoncé vendredi. "Cela confirme la confiance de nos investisseurs dans la stratégie d'expansion internationale de Xior", s'est félicité son CEO, Christian Teunissen, dans un communiqué.

Xior a récemment annoncé d'importances acquisitions dans la péninsule ibérique.

> La brique belge, moins coûteuse qu’en 2008

Le marché immobilier belge fait moins de vagues que celui de certains de ses voisins. Une étude de l’IESEG School of Management (Université catholique de Lille) le démontre, chiffres et graphiques à l’appui.

En effet, au cours de la décennie 2008-2018, les prix d’achat moyens de l’ensemble des logements neufs et anciens n’ont augmenté que de 22,2 % en Belgique. Certes, c’est bien plus que dans une douzaine de pays sur les 24 étudiés - parmi lesquels l’Espagne et l’Irlande, qui n’ont pas rattrapé leur retard, ou encore la France et les Pays-Bas, qui n’ont vu leurs briques se reprendre que de 4 à 5 % -, mais c’est nettement moins qu’en Suède (+ 72,4 %), au Luxembourg (+ 55,8 %) ou en Allemagne (+ 47,9 %).