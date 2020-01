ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme, un projet de centre commercial aux allures de parc d'attraction qui dépasse les 5 milliards de dollars, un quartier entièrement réalisé de structures en bois et un loft londonien à 2,3 millions d'euros.

> Un centre commercial à 5 milliards de dollars

Un centre commercial géant vient d'ouvrir ses portes dans la banlieue de New York. Ce complexe de 300.000 m² fournit des services uniques comme une piste de ski, une patinoire, un centre aquatique et bien sûr des commerces, plutôt orientés vers le haut de gamme. L'ensemble de ce centre commercial prend des allures complètement démesurées avec par exemple, un magasin de bonbons qui se dresse sur 3 étages ou encore des écrans de réalité augmentée sont disponibles dans tout le complexe.

Lancé en 2002, le projet a coûté près de 5 milliards de dollars.

Le géant canadien des centres commerciaux Triple Five prévoit qu’à terme son nouveau site American Dream soit composé à 55% d’attractions et à 45% de commerces et souhaite attirer entre 40 et 50 millions de visiteurs par an, notamment des touristes étrangers. L'entreprise canadienne a dû mettre certains de ses actifs en garantie pour assurer l’achèvement des travaux. Triple Five a également profité d'un sursis de TVA et de la possibilité d’abattements fiscaux pour les investisseurs du projet.

> Un loft à 2,3 millions d'euros

Situé au cœur du quartier branché de Clerkenwell au deuxième étage d’un ancien entrepôt de l’époque victorienne, un loft londonien affiche le prix astronomique de 1,995 million de livres, soit 2,35 millions d’euros. Avec une surface de 185 m², et entièrement composé de béton et de brique rouge, cet appartement renvoie à l'époque industrielle, avec seulement deux cloisons dressés pour séparer salle de bain et dressing, du reste de la salle de séjour. L’intervention des architectes Henley Halebrown Rorrison justifierait ce prix de 12.700 €/m².

© The modern house



> Un nouveau quartier entièrement en bois

C'est dans un esprit de durabilité que ce nouveau quartier de Copenhague a vu le jour. La société d'architecture danoise Henning Larsen développe, en ce moment, un quartier entièrement fait de structures en bois.

Appelé Fælledby, ce nouveau projet est construit au-delà du centre-ville sur un ancien site de décharge. Il abritera des logements pour 7.000 personnes, une école et sera composé de trois "mini-villages", avec au centre de chacun de nouveaux étangs comme habitats pour la biodiversité.

Le quartier a été conçu en collaboration avec des biologistes et des ingénieurs en environnement et préserve 40% du site du projet comme habitat non développé pour la faune et la flore locales.