> Une maison imprimée en 3D pour aller sur Mars

D’ici 2033, la NASA a l’intention d’envoyer des astronautes sur la planète rouge. L'agence américaine avait donc lancé un concours auprès d’agences qui devaient imaginer des habitats imprimés en 3D. L'idée était de réaliser un logement offrant un espace de vie d’un peu moins de 100 m² susceptible d’accueillir quatre astronautes pendant un an.

C'est l'agence Al SpaceFactory qui a remporté l'appel d'offres. Leur réalisation, une capsule verticale, a été imprimée, sur Terre et en public, en seulement 30 heures avec des matériaux provenant de la planète Mars (fibres de roches martiennes alliées à du plastique biodégradable provenant de plantes qui pourraient pousser sur Mars). Il est possible de louer cet éco-habitat, à partir de mars 2020. Comptez entre 114 à 455 euros pour une ou deux nuits dans cette maison en forme d’œuf, selon la plateforme Indiegogo.

© Al Space Factory



> La transformation de la Bibliothèque royale prend forme

En 2017, la Régie des Bâtiments lançait un marché de service afin de réaliser une étude sur l’aménagement d’espaces muséaux au sein de la KBR (Bibliothèque royale) et le réaménagement de l’entrée principale. En avril 2019, les travaux commençaient, et aujourd'hui la première phase est terminée.

Après un investissement de 3.300.00 d’euros pour la réalisation des travaux d’infrastructures,le lancement de l’exposition ‘The World of Bruegel in Black and White’ marque la fin de la première phase. Il s’agit de la première exposition à occuper le nouvel espace d’expositions temporaires créée autour et dans le Palais de Charles de Lorraine. Parallèlement, tout le hall d’accueil de l’entrée principale du Mont des Arts a été rénové et réaménagé.

© KBR



© KBR



> Crowdlending : Ecco Nova se lance aux Pays-Bas

La plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique et aux projets immobiliers innovants et écologiques Ecco Nova, créée en 2016, a décidé d’emmener sa philosophie aux Pays-Bas. Les objectifs qui l’ont portée sur les fonts baptismaux devraient en effet y avoir tout autant de poids qu’en Belgique : fédérer les particuliers autour de projets écologiques ; être un outil de communication valorisant l’image écologique des projets ; être un outil de financement avec un rendement intéressant (6 % en moyenne).

En trois ans, Ecco Nova a levé près de 6 millions d’euros en Belgique et dispose d’une communauté de plus de 3 300 membres. Rien que pour 2019, la plateforme pense lever plus de 10 millions d’euros. Entre autres parce qu’elle va désormais couvrir deux marchés. C’est qu’elle a obtenu un agrément auprès de l’autorité des marchés financiers hollandais et vient d’y lancer un appel de fonds pour un grand parc éolien à proximité de Rotterdam. Objectif : lever deux millions d’euros.