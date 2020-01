ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme, un troisième club David Lloyd belge ouvre aux portes de Bruxelles, l'immeuble de bureaux The Hype change de propriétaire, Serra offre un nouveau concept de restauration au rez-de-chaussée de l'hôtel Indigo dans la capitale, Center Parcs réduit son empreinte carbone avec deux ans d'avance sur ses objectifs.

> Un centre David Lloyd ouvrira ses portes au sein de Sterea

Depuis 2015, Urbion SP travaille à la reconversion de l’ancien hippodrome de Sterrebeek en un complexe mixte mêlant un golf de 18 trous (qui s’étend sur 64 hectares dont 3 hectares de plans d’eau), 250 logements (des villas exclusives, des maisons deux et trois façades et des appartements), des bureaux, un boutique-hôtel de 90 chambres, deux espaces de séminaires et un centre de bien-être. Tandis que le volet résidentiel suit son cours (la livraison est prévue entre l’été 2020 et le courant de l’année 2021), un accord portant sur le centre de bien-être a été signé entre David Lloyd et Urbion après des mois de négociations. Après Uccle et Edegem, l’opérateur ouvrira son troisième club belge à Sterea fin 2021. Le centre de 4 800 m² dessiné par le bureau d’architecture SUM sera construit par le porteur du projet puis loué dans le cadre d’un bail emphytéotique de 35 ans à David Lloyd. Il offrira une piscine, une zone Lounge et une autre VIP, six courts de tennis (couverts et extérieurs) et quatre terrains de padel.

> Le concept de restauration Serra débarque dans la jungle urbaine bruxelloise

Un nouveau concept de restauration a ouvert dans la capitale, à deux pas de la place Rogier. Baptisé Serra, il offre, sur 750 m², dans un cadre coloré et végétal inspiré des jardins du Botanique voisins, un restaurant “slow food” (Urban Picnic) et un autre écoresponsable privilégiant les fournisseurs locaux et les produits de saison (Garden Kitchen). Les étages sont occupés par l’hôtel Indigo (groupe Pandox), rénové dans la même thématique végétale suivant trois styles : tropical, herbal et floral. L’établissement compte 281 chambres et trois suites.

© Serra



> Le promoteur Eaglestone vend son immeuble de bureaux The Hype

Le promoteur Eaglestone annonce avoir cédé son immeuble de bureaux The Hype, sis au 250 avenue Louise à Bruxelles, à BNP Paribas REIM France. Totalisant 10 000 m², il fait l’objet depuis 2018, d’une stratégie de repositionnement entamée en vue de lui définir une nouvelle identité et d’y intégrer dans le courant du 1er trimestre 2020, une nouvelle technologie digitale au service des occupants. Cette transaction intervient alors que le bâtiment est entièrement occupé par des locataires tels que le Bureau Van Dijk appartenant au groupe américain Moody’s ou encore le bureau d’avocats Simon Braun, qui y emménagera dès le 2e trimestre 2020.

© Eaglestone



> Center Parcs réduit les émissions de C02 de ses Villages Nature en avance de deux ans sur ses objectifs

L’opérateur de parcs nature et de loisirs Center Parcs (groupe Pierre&Vacances Center Parcs) annonce avoir d’ores et déjà atteint ses objectifs 2022 de réduction d’émissions de CO2 dans l’ensemble de ses 27 domaines européens. Le groupe, leader des courts séjours en Europe, affiche, aujourd’hui, une empreinte écologique deux fois moins importante qu’en 2010. Et a adapté ses objectifs pour 2022, prévoyant une réduction d’au moins 70 % par rapport à 2010. Les 27 domaines sont alimentés en électricité 100 % verte, tandis que le Villages Nature Paris est neutre en CO2 (énergie verte et centrale de géothermie naturelle) depuis le 1er janvier 2020. À court terme, le groupe prévoit un second domaine neutre en CO2, celui de Bostalsee (Allemagne).