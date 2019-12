ShortissIMMO | Petite visite guidée des nouvelles de l'immobilier. Au programme : une place de parking pour un montant complètement fou à Hong Kong, une passerelle cylindrique pour se balader entre les gratte-ciel chinois et un record pour la plus haute tour en bois du monde.

> Une place de parking à 1 millions de dollars

Après cinq mois de crise politique, l'économie hongkongaise connait un ralentissement. Pourtant, la ville enregistre des transactions immobilières records, même les parkings n'échappent pas à la règle. Un homme d'affaires a déboursé 7,6 millions de dollars hongkongais, soit 970.000 dollars. Cette somme représente trente fois le salaire moyen annuel à Hong Kong. La place de parking est située dans The Centre, le cinquième plus haut gratte-ciel de la ville, qui est aussi l'immeuble de bureaux le plus cher du monde.

> En Chine, une rue "aérienne" permet de se déplacer entre les gratte-ciel

A 250 mètres du sol, un couloir vitré permet de se balader entre huit gratte-ciel chinois. Inspiré de voiliers, le complexe immobilier "Raffles City" est le premier à jouir d'un tel dispositif. Posée sur les toits de quatre tours, la passerelle cylindrique, longue de 300 mètres fera office de connexion entre les tours. Ce couloir de verre pourrait même décrocher le titre de la plus haute tour dans la catégorie horizontale.

Au total, 300.000 m² de bureaux et 1.400 appartements se répartiront ce tout nouveau quartier qui contiendra aussi un hôtel de luxe, un parc et tout ce qu’il y a de plus luxueux.

> La Norvège détient le plus haut bâtiment en bois du monde

La Norvège détient le record du monde du bâtiment en bois le plus haut du monde avec la tour Mjosa qui s'élève à 85 mètres, sur 18 étages. C'est dans la ville de Brumunddal, que la tour a été inaugurée en mars dernier. Dessinée par le cabinet Voll Arkitekter et financée par l’homme d’affaires Arthur Buchardt pour 50 millions d’euros, elle abritera des appartements, un hôtel et une piscine intérieure sur plus de 11.300 m².