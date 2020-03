Libre Immo | Le promoteur anversois Stéphane Verbeeck, fondateur de la société Gands, succède à Serge Fautré (AG Real Estate) à la tête de l’Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi) depuis le mois de février. Retour sur son parcours.

Le moins que l'on puisse écrire, c’est que le nouveau patron de l’Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi), l’Anversois Stéphane Verbeeck, 51 ans, a de l’énergie et du dynamisme à revendre. Mais, surtout, un sens aigu de l’esprit d’entreprendre. Comme son père et son grand-père avant lui, d’ailleurs. Le premier n’est autre qu’Eric Verbeeck, fondateur et administrateur des sociétés Kairos et Interbuild, et… président de l’Upsi de 2005 à 2012.