En 2019, de grands travaux ont été entrepris pour aménager des espaces commerciaux, de restauration et de promenades au sein de la Gare maritime du site de Tour&Taxis, à Bruxelles.

Entre octobre et décembre, la société EnergyVision a, quant à elle, pris le toit d’assaut pour installer près de 10 000 panneaux solaires. Avec les autres panneaux solaires du site, cette installation constitue la plus grande centrale solaire en Région bruxelloise. Sa capacité de production atteint plus de trois millions de kWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle totale de plus de 900 foyers. L’électricité verte sera entièrement consommée sur le site et couvrira 75 % des besoins locaux. Cette semaine, les toits de la Gare maritime ont passé le cap du million de kWh produits.