Touristes et seconds résidents courtisent à nouveau Spa, la petite aristocrate d’Europe Immobilier Aude Quinet

© David Samyn L’édifice du Pouhon Pierre-le-Grand accueille également l’Office de tourisme de Spa.

On connaît tous ces belles villas quatre façades à l’architecture anglo-normande qui font le charme historique des hauteurs de Spa, au nord de la ville, à 2,5 km du centre. Aujourd’hui, ces villas sont achetées comme secondes résidences " par de nombreux Flamands et Liégeois, entre 40 et 45 ans, déjà bien lancés dans leur carrière ou par des Spadois comme premières résidences", commente le notaire Gaëtan Guyot.