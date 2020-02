Réaliser une rénovation devient, avec les nombreux outils, matériaux et modes d’emploi mis à disposition, un exercice de plus en plus accessible à tout un chacun. Mais lorsqu’on veut s’inscrire dans une démarche écologique, il faut s’y préparer. Il est également primordial de veiller à s’assurer.

Afin de vivre dans une habitation saine et durable, il est important de choisir des matériaux qui n’ont pas d’effets nocifs sur la santé de ses occupants. Si vous envisagez d’effectuer des travaux, il est fortement recommandé de vous fixer des objectifs écoresponsables. Même si la tentation est grande de vouloir rogner sur le budget en se convainquant qu’un accident n’arrive jamais, pour chaque chantier mis en place, il convient également de s’interroger sur les couvertures utiles en assurances, afin de pouvoir travailler en toute sécurité.

Faire le choix de bons matériaux

Opter pour des produits naturels tels que la pierre, la brique, la terre cuite, le bois ou autres. C’est aussi conseillé pour les châssis et chambranles de portes. Bien qu’il soit plus cher que le PVC et l’aluminium, le bois apporte un maximum de confort thermique et acoustique. Il doit cependant être issu de ressources gérées durablement. Les écolabels PEFC ou FSC sont garants de cette gestion durable. Lors de la sélection des peintures décoratives, des colles, des résines et produits de traitement du bois (antiparasites), vérifiez aussi qu’ils soient conformes aux normes européennes, et donc sans composés organiques volatils (COV). Pensez également économie circulaire et « recyclage » autant que possible. Ainsi, la récupération d’eau que l’on associe aujourd’hui essentiellement au jardin, est un système que l’on peut aussi utiliser pour les toilettes et les machines à laver le linge ou la vaisselle. Enfin, vous connaissez l’adage : « l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas ». Pour chaque investissement en matériels ou dispositifs électriques, faites ainsi le calcul du ratio investissement/économie d’énergie gagnée.

S’assurer en tant que maître d’ouvrage

Un chantier est une source de sinistres ou de dommages potentiels. Il est essentiel qu’il soit bien assuré. Vous-même, en tant que maître d’ouvrage, devez veiller à souscrire les assurances nécessaires. Certes, ni l’assurance Incendie, ni la Tous Risques Chantier, ni la Responsabilité Civile Vie Privée ne sont obligatoires. Rien ne vous oblige donc à les prendre. Mais, en cas de sinistre, que vous soyez propriétaire réalisant des travaux ou locataire dans la même hypothèse, votre responsabilité peut être engagée (incendie, dégâts des eaux, vandalisme, vol, dommages aux tiers, etc.). Il est donc prudent de vous couvrir. Si vous avez déjà contracté des assurances, contactez néanmoins votre courtier pour faire le point sur les couvertures. Il devra peut-être adapter vos contrats en fonction de l’ampleur et de la durée des travaux.

Assurances obligatoires

Attention, si vous réalisez des travaux importants, certains vices ou malfaçons sur le gros œuvre peuvent mettre en péril la solidité de votre habitation (murs porteurs, charpente, plafond, fondations, etc.). Si des professionnels sont amenés à intervenir sur le chantier, ils doivent également être couverts. Ainsi, l’entrepreneur et l’architecte doivent assurer leur responsabilité (RC décennale, notamment). Cette exigence est imposée à tous les acteurs du secteur de la construction, lorsqu’ils effectuent des travaux dans des bâtiments destinés au logement individuel, et que l’intervention de l’architecte est obligatoire. Il est donc important de vérifier qu’ils soient en ordre sur ce point. Cette assurance décennale vous permet d’être indemnisé des travaux de réparation qui relèvent de la garantie de l’entrepreneur.

N’hésitez donc pas à demander aux professionnels qui travaillent sur votre chantier une attestation prouvant qu’ils sont bien assurés. Vous pouvez également appeler la compagnie d’assurance, si vous avez un doute. Certains prestataires peu scrupuleux font parfois l’économie d’une assurance.

Si un sinistre survient et qu’une intervention rapide doit être faite, effectuez-la. Cependant, gardez bien tous les justificatifs qui seront à remettre à l’assureur et à l’expert et attendez, pour le surplus, avant de procéder à la remise en état générale. Les dégâts doivent être déclarés le plus rapidement possible. Votre assureur pourra alors faire appel, s’il l’estime nécessaire, à un expert pour évaluer leur ampleur. Vous recevrez ensuite une lettre d’acceptation qui mentionne le montant de l’indemnité proposé. Le règlement interviendra dans le délai mentionné au contrat.

Comment activer une assurance lors d'un sinistre ?

Faites une déclaration de sinistre via votre courtier ou éventuellement online sur axa.be

