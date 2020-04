Tout d’abord, "acheter un bien entraînera inévitablement la revente de celui-ci", avertit le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot. "Parfois vingt ou trente ans plus tard mais parfois aussi deux ans après. Il convient donc de choisir sa localisation en tenant compte du potentiel de l’endroit où l’on achète et pas uniquement sur base des prix. En effet, certains biens peinent à trouver preneur et il faut se garder de se jeter dessus uniquement parce qu’ils ne sont ‘pas chers’… "

Ensuite, il est important d’aller voir son banquier au préalable, conseille Jeremy Henderson, responsable Ventes et Investissement au sein de l’agence immobilière bruxelloise We Invest. "Afin de connaître exactement ses capacités d’emprunt et ainsi se positionner rapidement en cas d’opportunité."

En effet, beaucoup se fondent sur la règle du tiers pour déterminer leurs capacités. Mais cette règle "n’est cependant pas toujours la meilleure mesure à suivre", souligne Lisa Pieters, porte-parole d’Axa Bank. "Pour nous, le revenu disponible, c’est-à-dire le montant qu’il vous reste après le remboursement mensuel de votre prêt au logement, est un paramètre essentiel. Pour le revenu disponible, nous appliquons une ligne directrice d’au moins 1 200 euros pour un couple et 1 000 euros par mois pour une personne seule. Plus les revenus augmentent, moins la règle du tiers est pertinente : c’est ce qui reste à la fin du mois qui compte."

Enfin, il est souvent nécessaire de se faire aider. Pour les démarches, étant donné qu’un jeune sur trois a peur de ne pas s’y connaître assez pour se lancer, selon une étude ING. Mais aussi d’un point de vue financier. "Le rôle des parents est vraiment capital et primordial dans la recherche d’un bien immobilier pour un jeune", poursuit Jeremy Henderson, "car ils apportent souvent les frais dits d’achat qui regroupent les différentes taxes, les honoraires du notaire, etc., qui représentent donc l’apport que la banque exige pour pouvoir financer l’achat."

