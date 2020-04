Libre Immo | Le dossier Quoique du temps de leurs parents, la propriété était la règle, désormais, la flexibilité de la location sied davantage à la liberté et la mobilité des jeunes.

"Les jeunes ne veulent plus acheter, ils voyagent !", entend-on à cette pose de première pierre de la bouche d’un promoteur, justifiant ainsi la hausse des prix des appartements, devenus de standing. Histoire de répondre à la demande des "familles typiques", le couple, les deux enfants et le chien, des clients plus âgés et déjà bien établis.