TVA à 6% pour les démolitions-reconstructions : du changement pour le 31 mars Immobilier Charlotte Mikolajczak

Sur le site Internet de leur cabinet Simont Braun, les avocats Alexia Faes et Thomas Braun évoquent les contours de la réduction temporaire de TVA dans le cadre de la démolition d’un bâtiment quel qu’il soit et de la reconstruction en lieu et place d’un bâtiment d’habitation. Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, cette réduction de 21 à 6 % s’applique en effet à l’ensemble du territoire belge et plus seulement à 32 zones urbaines spécifiques comme par le passé.