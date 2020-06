Reed Midem lance une semaine de l’immobilier à Paris, un rendez-vous alternatif à l’intention de l’industrie immobilière. Le groupe attend quelque 4 000 participants.

Le 29 février dernier, Reed Midem, l’organisateur de salons français, parmi les plus illustres desquels figure le Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier, Cannes), annonçait repousser l’événement de mars à juin "suite aux inquiétudes croissantes relatives au coronavirus". Il aurait dû se tenir cette semaine, du 2 au 5 juin.

Plateforme digitale en attendant

Par un effet domino, We Are Real Estate, l’un des deux salons belges de l’immobilier, prévu les 27 et 28 mai, décidait de faire l’impasse cette année : trop proche du nouveau rendez-vous cannois et trop risqué. L’autre salon belge, Realty, jetait également l’éponge, quand bien même devait-il se tenir à une date largement ultérieure, déchargée pouvait-on penser de tout risque (17 et 18 septembre). Sans doute la raison principale est-elle plus à chercher dans le manque de succès public de la nouvelle formule à Knokke que dans la crise sanitaire…

Toujours est-il que le Mipim a finalement dû se faire une raison et annuler sa solution bis de début juin… Sans pour autant se résoudre à priver totalement les professionnels de l’immobilier de networking. Après avoir établi sa plateforme digitale Mipim Connect (réunions virtuelles, échanges via chat, webinars, études de marché…), Reed Midem lance sa "Paris Real Estate Week", du 14 au 17 septembre. Le groupe a d’ailleurs précisément choisi le 2 juin pour l’annoncer, soit le jour où le Mipim bis devait s’ouvrir…

Le pitch ?