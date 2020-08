Libre Immo |

La Banque de données de l’état des sols wallonne colore en "pêche" toutes les parcelles dont elle soupçonne le sol d’être pollué.

D’emblée, Christophe Nihon, expert et promoteur immobilier bien connu en région liégeoise, patron de l’agence Immoquest et de la société Promactif, reconnaît que l’objet de son courroux relève de la petite bête, du détail administratif. Il convient tout autant du fait qu’il n’est pas aisé de l’expliquer, encore moins de le résumer. Mais le dysfonctionnement qu’il met en lumière n’en est pas moins préjudiciable pour les PME wallonnes comme pour les propriétaires de parcs d’activités économiques et, plus largement, de bâtiments et terrains loués à des PME, assure-t-il.