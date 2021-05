Libre Immo |

Chaussée de Louvain, à Bruxelles. Sur la seule petite portion entre la place Madou et la place Saint-Josse en contrebas, deux boîtes de nuit se font concurrence depuis des décennies : le Mirano au numéro 38 et le Claridge au numéro 24. "Se faisaient concurrence", aime à signaler Joël Duysan, CEO de la plateforme de financement alternatif BeeBonds. "Depuis sa reprise en 2013 par Ben’s Events, qui gère aussi le Théâtre du Midi dans le quartier Lemonnier, la mythique salle du Claridge a été transformée en un lieu événementiel. Et, depuis peu, en un projet immobilier, avec la rénovation de huit appartements qui la surplombent." Un projet que BeeBonds soutient, comme elle en a soutenu quantité d’autres (pour un montant total de 33 millions d’euros) depuis l’obtention de son agrément par la FSMA en 2019. Mais un projet néanmoins différent.