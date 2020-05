Libre Immo |

Est-ce le tissu entrepreneurial belge qui veut cela, ou la faiblesse des commissions immobilières, difficilement partageables ? Toujours est-il que la Belgique n’avait pas, jusqu’il y a peu, la culture du réseau d’agences immobilières. Bien sûr, les enseignes américaines Era et Century 21 ont réussi à s’y installer il y a plus de 25 ans déjà. Tout comme l’Allemande Engel&Völkers en 2006. Et des initiatives locales, comme Trevi ou Cap-Sud, se sont démarquées.