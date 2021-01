Libre Immo | La personnalité

Complices et complémentaires, énergiques et créatives, les deux associées à la tête de l’agence bruxelloise OOO, qui a fêté ses dix ans en 2020, travaillent d’arrache-pied à révolutionner les espaces de bureaux. Décidées à les rendre plus adaptés aux besoins de ceux qui les investissent au quotidien, Coline Lescot (37 ans) et Anouck van Oordt (48 ans) n’ont pas attendu une crise sanitaire planétaire pour casser les codes et bousculer l’ordre établi.