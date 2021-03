L’élégante maison actuellement mise en vente par Hamilton au square du Bois, pour un prix de 4.950.000 euros a été construite en 1927 pour l’industriel Dooms, l’un des fondateurs de la Compagnie Mutuelle des Tramways qui exploita des réseaux de tramways électriques dans toute l’Europe et deviendra plus tard Tractionel, puis Tractebel.



Signée par l’excellent architecte Armand Delalieux, l’immeuble de style Beaux-Arts, teinté de néo-renaissance française est doté d’une belle porte cochère qui s’ouvre sur une très large entrée en marbre avec colonnes et statues.

D’une superficie de 950 m², l’hôtel de maître se compose de magnifiques salons, d'un large palier, d’une spectaculaire cage d’escalier, d'une salle à manger, de deux cuisines, de six chambres, de cinq salles-de -bain, d'un bureau, d'un appartement de service d'une terrasse et d'un jardin sans vis-à-vis.

La maison se distingue par la richesse et l’élégance de sa décoration intérieure et notamment par ses boiseries inspirées de celles du Château de Fontainebleau dont le premier propriétaire était épris. Mais son atout le plus remarquable est incontestablement le dôme en verre de couleur imaginé pour éclairer le cœur de l’immeuble et éviter ainsi le manque de clarté centrale qui est le défaut de nombreuses maisons bruxelloises de cette époque.





Petits détails pratiques, mais qui ont leur importance : le bâtiment est équipé d’un ascenseur et dispose d’un garage et d’un emplacement de parking.

Le square du Bois qui fut créé en 1910 et dont la construction s’étala jusque dans les années 30 est une rue privée appartenant aux propriétaires des immeubles qui le bordent. Il est particulièrement bien sécurisé puisqu’il fermé par des grilles. Niché au bord de l’immense écrin de verdure que constitue le Bois de la Cambre, il bénéficie en même temps de tous les avantages de la ville et notamment de la proximité de nombreux commerces et restaurants ainsi que de diverses écoles et universités.

La maison a été achetée par le propriétaire actuel en 1974 et n’a eu que deux propriétaires au cours du temps. Preuve que ceux-ci y ont été heureux… Elle n’attend plus que son troisième propriétaire…