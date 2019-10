Avec sa forme d’immense guitare électrique, le nouveau Hard Rock Hotel et casino de Floride est le dernier pari de la déjà (très) riche tribu amérindienne Séminole. Cet extravagant projet à 1,5 milliard de dollars a été inauguré jeudi à environ 30 kilomètres au nord de Miami et confère à l’endroit un air de Las Vegas. L’édifice aux façades en verre bleuté compte 1 200 chambres d’hôtel, 7 000 places assises pour le casino, et plus de 3 000 machines à sous et tables de jeu.

La communauté amérindienne est très présente dans l’industrie du jeu aux USA, après avoir obtenu, à travers une série de décisions judiciaires, le droit de développer ses casinos dans le pays. Les Séminoles, dont les aïeux ont combattu les colons européens qui ont débarqué en Amérique, ont été les premiers à se lancer dans les casinos avec l’ouverture, en 1979, d’un établissement à Hollywood, en Floride.

Ils sont environ 4 200, vivant dans des réserves à travers cet État. Autrefois réduits à la pauvreté, ils sont aujourd’hui la tribu ayant le mieux réussi dans le monde des affaires. Les Séminoles ont acquis le groupe international Hard Rock Cafés il y a plus de dix ans pour 965 millions de dollars, et ils gèrent des dizaines d’établissements à travers le monde.