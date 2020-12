C’est la plus jeune ville du pays. Elle n’en finit pas de séduire les foules : sa jeunesse, ses pôles culturel, scientifique, commercial ou immobilier. Louvain-la-Neuve, qui était au départ exclusivement universitaire, a su prendre son envol au gré des décennies, pour devenir aujourd’hui l’une des cités les plus prisées du Brabant wallon.

Louvain-la-Neuve est une ville singulière, unique en son genre. Elle se distingue, d’abord, pour sa qualité de vie et d’environnement : le centre-ville est en effet complètement réservé aux piétons. Dans les quartiers, les itinéraires automobiles sont, en outre, doublés de chemins piétonniers indépendants, sécurisés et traversant de nombreux espaces verts.

Louvain-la-Neuve est aussi et avant tout une cité jeune, à plus d’un titre. Se balader dans la ville est une cure de jouvence permanente : chaque année, les sept instituts supérieurs présents sur le site (dont l'UCLouvain) accueillent des milliers d’étudiants. Parfois exubérants, certes, mais surtout très actifs intellectuellement et à la pointe en matière de choix climatiques.

Ensuite, Louvain-la-Neuve constitue un pôle culturel exceptionnel avec les activités universitaires accessibles (dont l'Université des Aînés), les cinémas (multiplex 13 salles), le théâtre, l'Aula Magna (salle de 1200 places accueillant des tournées internationales) et le plus grand centre sportif de Belgique, largement ouvert au public et aux clubs. De quoi avoir envie d’y rester au-delà de ses études... voire d’y emménager quand on n’y a pas étudié !

Enfin, Louvain-la-Neuve, c'est aussi le plus grand bassin d'emplois du Brabant wallon : grâce à l'UCLouvain, bien sûr, mais aussi au Parc Scientifique, et maintenant l'Axis Park, à sa lisière.

Une terre d’investissements

« Au départ, LLN ne comptait que des logements étudiants, explique Jean-Luc Son, Directeur du Projet « Esprit Courbevoie », projet immobilier d’envergure à proximité du chemin de fer. Puis, la jeune ville a accueilli des logements plus résidentiels ; et c’est vers 2004 que la population a connu son point d'équilibre entre ses deux composantes. Aujourd'hui, ce sont les habitants permanents qui y sont majoritaires. »

Conséquence de son succès, Louvain-la-Neuve est de plus en plus souvent le fruit d’un investissement intergénérationnel par démembrement, ce qui signifie un achat courant sur plusieurs générations.

« Louvain-la-Neuve est le lieu idéal pour un investissement sur le long terme. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'acquéreurs pratiquent aujourd'hui des donations en nue-propriété à leurs enfants ou petits-enfants, tout en continuant à jouir de l'usufruit de leurs biens. De tels achats ont évidemment beaucoup de sens dans les biens neufs qui sont, de facto, cédés à la génération future en bel état... C’est notamment le cas du quartier Courbevoie, en limite du centre-ville, où plus de 500 logements se développent en bordure du Parc de la Baraque, à 300 mètres du centre commercial l'Esplanade et de toutes les commodités. »

Un pont entre les quartiers

Actuellement, le projet « Esprit Courbevoie » en est à la phase 2 de sa réalisation (la phase 1 étant déjà entièrement vendue). « L’une des volontés de ce nouveau projet est de reconnecter les tissus urbains entre les différents quartiers. Nous avons créé un grand parc et des plans d’eau correspondant aux deux tiers de la surface (2 hectares au total, ouverts au public). Une passerelle permet de rejoindre le quartier de Lauzelle, tandis que le parc, de l’autre côté, relie le quartier de la Baraque via un pont. Louvain-la-Neuve est comme un trèfle à quatre feuilles, et le projet « Esprit Courbevoie », en est la cinquième feuille. »

Afin de favoriser la mobilité alternative aux bouchons, une route a également été créée depuis le parking RER jusqu’à l’autoroute E411 (Bruxelles – Namur).

Les appartements jouissent, par ailleurs, de parkings privatifs, directement accessibles via des ascenseurs propres aux différents immeubles, de séjours spacieux baignés de lumière, de terrasses dont la plupart ont une orientation vers le parc. Les bien en vente affichent des dimensions variées permettant d’accueillir une population mixte, qu’il s’agisse de chercheurs, de doctorants, de jeunes débutant dans la vie professionnelle ou de familles. « L’un des objectifs recherchés est la mixité intergénérationnelle et sociale, le tout sur fond de développement durable avec des systèmes de gestion des eaux de pluie, de panneaux solaires, et d’adaptation PMR pour certains... ».

Louvain-la-Neuve, ville du futur ?

Si l’avenir est à l’écologie, il est fort à parier que Louvain-la-Neuve se hissera en bonne place en termes d’innovation. En effet, depuis sa création, la ville s'est différenciée des cités historiques en optant pour des solutions exemplaires sur le plan environnemental, qu’il s’agisse de son réseau d'égouttage doublé (dont les eaux pluviales alimentent le lac de 11 hectares), de ses lieux de promenade et de vie, ou encore de sa biodiversité.

« Louvain-la-Neuve a aussi été une terre d'expériences architecturales et urbanistiques, aujourd'hui reconnue dans le monde entier. Dans ses développements futurs (quartier Athéna), l'UCLouvain, opérateur du développement, a par ailleurs réinterrogé ses fondements urbains qu’il proposera dans quelques années. »

Infos : www.espritcourbevoie.be

Un projet développé par :

BESIX RED, Avenue des Communautés, 100, 1200 Bruxelles

www.besixred.com

TP BÂTIMENT, Rue du Fort d'Andoy, 5, 5100 Namur

www.thomas-piron.eu