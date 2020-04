Libre Immo | Le dossier Le marché immobilier grand-ducal des bureaux a des fondamentaux sains et un pouvoir d’attraction qui ne démérite pas malgré la crise. Si les transactions sont stoppées dans l’attente du déconfinement, le beau premier trimestre 2020 qui suit une année 2019 à succès laisse entrevoir un futur à peine voilé par l’ombre du Covid-19.

En début de semaine, le Grand-Duché du Luxembourg comptait moins de 100 décès pour quelque 3 700 personnes infectées par le coronavirus. Les autorités luxembourgeoises ont par ailleurs annoncé un dépistage complet de la population d’ici un mois, à raison de 20 000 tests par jour. Une mesure veillant à encadrer le déconfinement progressif qu’elles s’apprêtent à déployer. La stratégie est évidemment d’autant plus aisée à mettre en œuvre que le pays abrite seulement quelque 600 000 âmes. Toutefois, depuis le début de la crise sanitaire, le Luxembourg semble avoir fait preuve d’une meilleure gestion de la pandémie que d’autres pays européens.

Avec quel impact sur le marché immobilier luxembourgeois ? Et, plus encore que les segments du résidentiel, du retail ou de la logistique, sur celui des bureaux, qui intéresse particulièrement les investisseurs et promoteurs belges.