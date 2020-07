Libre Immo | Le dossier Le 1er semestre de l’année s’est clôturé. Une date plus symbolique encore que d’habitude, tant le Covid-19 aura marqué les statistiques et les tendances en matière de bureaux, commerces et entrepôts. Bilan avec le groupe de consultance en immobilier CBRE.

Si le recours massif au télétravail suite à la crise sanitaire a d’abord inquiété les professionnels de l’immobilier de bureau, ils semblent à présent apaisés. “Quand on sonde nos clients, la plupart des projets et services se déclinent autour d’une culture d’entreprise. Laquelle ne se crée pas autour d’un Zoom”, assure Jean-Michel Meersseman, Head of Investor Leasing chez CBRE.