L’annonce de la vente de trois immeubles à appartements et de deux batteries de garages sis rue Vandervelde, à Lodelinsart, par la Sambrienne, la société de logement de service public de Charleroi, a fait parler d’elle. Et pour cause, elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Parce qu’à terme, c’est tout un quartier qui changera de mains - "nous avons commencé par les immeubles à appartements mais ensuite, nous passerons aux maisons dont nous sommes aussi propriétaires dans la rue", acquiesce Fadel Azzouzi, directeur gérant de la Sambrienne.