"Un syndic est comme un couteau suisse, il doit savoir tout faire et tout gérer" Immobilier Aude Quinet

© Thomas Blairon + IPM Group Sandrine Galet est vice-présidente de l’Ipi, l’Institut professionnel des agents immobiliers.

Tombée dans la marmite immobilière lorsqu’elle était petite, c’est tout naturellement que Sandrine Galet intègre, en octobre 2009, l’entreprise familiale SG Immo après ses études, avant d’obtenir son numéro d’agent immobilier en 2012. "Mon père m’a enseigné tout ce qu’il savait en immobilier. C’est quelque chose par lequel on est naturellement attiré ; on doit tous se loger, un bien a souvent une valeur sentimentale…" L’agence immobilière familiale est spécialisée dans le syndic de copropriétés et la gestion privative.