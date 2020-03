Latour & Petit, une agence immobilière implantée à Bruxelles et Namur, a décidé de faire un geste en faveur du personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Elle leur propose ainsi d'occuper gratuitement un de leurs logements. Que ce soit "pour des raisons de confinement envers leur famille" ou "pour être plus proches de leur lieu de travail", certains médecins ou infirmiers pourraient en effet être intéressés par cette proposition.

Une initiative qui a été rendue possible grâce "à la générosité de nos propriétaires et promoteurs immobiliers", précise l'agence immobilière qui met donc à disposition des appartements à proximité des hôpitaux de Bruxelles et de Namur.



Si d'autres propriétaires souhaitent participer à l'effort, ils sont invités à contacter l'agence. Pour pouvoir bénéficier de cette proposition, le personnel soignant doit lui aussi contacter l'agence soit par téléphone, soit via l'adresse e-mail présente dans le post Facebook ci-dessous.