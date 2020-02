Perfection Habitat, comme son nom l’indique, vise à réaliser des maisons « dans la perfection » ou, en tous cas, dans les règles de l’art. Avec les avantages du clé-sur-porte (tout est pris en charge de A à Z) et ceux du triangle classique (la maison est aussi personnalisée qu’on le souhaite). Rencontre avec Gaël Colard, Directeur Général de Perfection Habitat.

Gaël Colard, quel type de maisons trouve-t-on chez Perfection Habitat ?

Des maisons traditionnelles, essentiellement contemporaines, avec des lignes épurées, mais également des maisons « cosy », qui bénéficient des avantages d’une maison moderne. Le catalogue sert de support, avec un vaste panel de choix. Nous proposons une palette de 35 modèles évoluant chaque année, allant du style moderne au style cottage.

Ensuite, le client est libre d’opter soit pour une maison identique à l’une du catalogue, adaptée à son environnement, soit de la personnaliser un peu, beaucoup, à la folie ! C’est comme il le souhaite ! De façon générale, le client préfèrera concevoir une maison à son image. Nous construisons environ 65-70 maisons par an.

Les portes ouvertes sont très importantes chez Perfection Habitat. Pour quelles raisons ?

En effet, nous en organisons 7 à 8 fois par an chez des clients dont la construction vient de se terminer. Dès leur arrivée, les visiteurs sont guidés par notre équipe. Les portes ouvertes leur permettent de discuter avec des clients qui vivent l’expérience de la construction et de voir concrètement ce que l’on propose. Cela peut les rassurer, mais aussi leur permettre de poser toutes les questions qui les taraudent...

© Perfection Habitat



Que se passe-t-il lorsqu’un client se montre « vraiment » intéressé ?

On commence par prendre connaissance de son terrain. Il faut savoir que 95% de nos clients arrivent avec leur terrain. On envoie un géomètre, et puis on prend rendez-vous avec l’architecte. De là, un projet respectant les desiderata, l’environnement et le budget du client verra rapidement le jour...

Quels conseils donneriez-vous à des candidats-constructeurs qui envisagent de bâtir ?

Je leur dirais de bien s’entourer, c’est le plus important. C’est-à-dire de bien choisir leur partenaire de construction. Il est essentiel de se lancer dans ce beau projet avec un partenaire de confiance qui sera à leur écoute et prendra en compte leur futur environnement, tout en prodiguant des conseils et un suivi au niveau de la gestion du budget. Ceci afin que le client vive une belle expérience jusqu’à l’aboutissement de la construction.

Pourquoi vient-on chez vous ?

Tout d’abord pour l’accompagnement, ensuite pour la qualité du cahier des charges. Mais ce n’est pas tout : la mise en œuvre et la qualité des finitions sont, en effet, tout aussi importantes. Pour cette raison, nous travaillons avec des équipes fidèles et sélectionnées pour leur professionnalisme. C’est là l’assurance d’un projet réussi.

© Perfection Habitat



D’un point de vue architectural et circulation, quelles sont aujourd’hui les tendances ?

Les lignes contemporaines sont particulièrement dans l’air du temps, avec notamment des mélanges de matériaux comme le crépi et la brique ou la pierre, ou encore la présence de bardages de différents matériaux. Les gens sont également à la recherche de maisons plus pratiques avec, par exemple, une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée. Les propriétaires se projettent de plus en plus souvent dans une maison pour leurs vieux jours. Ils veulent également beaucoup de luminosité, de grandes baies vitrées, des maisons très basse énergie avec des pompes à chaleur, des ventilations mécaniques contrôlées à double flux... Tout cela en vue de réduire leurs charges mensuelles et de préserver l’environnement.

Aujourd’hui, que veulent les personnes qui prennent la décision de construire ?

Elles veulent vivre dans une maison qui leur correspond, dans des volumes agréables tout en optimisant chaque m². Évidemment, elles souhaitent une maison parfaitement isolée, basse énergie, qui réponde aux nouvelles normes. Elles souhaitent aussi une maison qui soit au top au niveau de la qualité et ne pas avoir à se poser trop de questions. En effet, la plupart de nos clients travaillent et n’ont pas le temps de gérer les problèmes liés à la construction. Ils veulent pouvoir se reposer sur la firme avec laquelle ils ont signé. La sérénité pendant et après le chantier sont vraiment prépondérantes !